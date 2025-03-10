Juventus’ta büyük yıkım: 14 yıl sonra ilk kez yaşadılar

Serie A'da Juventus ile Atalanta kozlarını paylaştı. Zirve yarışında iddialı iki takımın maçında Atalanta deplasmanda rakibini 4-0 mağlup etti.

Galibiyet golleri; 29. dakikada Retegui, 46. dakikada De Roon, 66. dakikada Zappacosta ve 77. dakikada Lookman'dan geldi.

Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız maçın ilk yarısında mücadele etti. Kenan ikinci yarıda yerini Koopmeiners'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligde 2. yenilgisini alan Juventus 52 puanla 4. sırada kaldı. 58 puana yükselen Atalanta zirvede yer alan Inter'le 3 puanlık farkı korudu.

Juventus, Atalanta'dan yediği 4 golle birlikte uzun süre sonra bir ilki yaşadı. Siyah-beyazlılar Ocak 2011'den sonra ilk kez bir Serie A maçında 4 gol birden yedi.

Atalanta ligde bir sonraki haftada lider olan Inter'i konuk edecek. Mücadele 16 Mart günü TSİ 22:45'te oynanacak.