Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi
Atalanta ile 15 Mayıs'ta oynanacak İtalya Kupası finali öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız tedirginliği yaşanıyor.

Juventus’un İtalya Kupası finali öncesinde yıldız oyuncusu Kenan Yıldız’ın sakatlık haberleri taraftarları endişelendiriyor.

Salernitana karşılaşmasında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız’ın 15 Mayıs’ta Atalanta ile oynanacak olan kritik final maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sezon genelinde beklenen performansın altında bir grafik çizen Juventus, buna rağmen İtalya Kupası’nda finale adını yazdırmayı başardı. Ancak, takımın önemli isimlerinden Kenan Yıldız’ın son antrenmana katılamaması ve durumunun yarın yapılacak değerlendirme ile netlik kazanacak olması, final öncesi planları sarsabilir.

Calciomercato ve Sportmediaset’in raporlarına göre, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın final maçı kadrosunda yer alma ihtimali düşük görünüyor.

Bu sezon Serie A’da 25, İtalya Kupası’nda ise 4 maçta sahaya çıkan Yıldız, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Son Haberler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı
Sivas'ta silahlı çatışma 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Sivas'ta silahlı çatışma 1 ölü, 1 yaralı
Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı Video
Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı Spor
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı
MHP'li belediye İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım boşalttı Gündem
MHP'li belediye İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım boşalttı
Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na tebrik ziyareti Siyaset
Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na tebrik ziyareti
Elektronik kelepçeyi kırıp eski sevgilisi oğlunun yanında öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu Gündem
Elektronik kelepçeyi kırıp eski sevgilisi oğlunun yanında öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu