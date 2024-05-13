Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi

Juventus’un İtalya Kupası finali öncesinde yıldız oyuncusu Kenan Yıldız’ın sakatlık haberleri taraftarları endişelendiriyor.

Salernitana karşılaşmasında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız’ın 15 Mayıs’ta Atalanta ile oynanacak olan kritik final maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sezon genelinde beklenen performansın altında bir grafik çizen Juventus, buna rağmen İtalya Kupası’nda finale adını yazdırmayı başardı. Ancak, takımın önemli isimlerinden Kenan Yıldız’ın son antrenmana katılamaması ve durumunun yarın yapılacak değerlendirme ile netlik kazanacak olması, final öncesi planları sarsabilir.

Calciomercato ve Sportmediaset’in raporlarına göre, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın final maçı kadrosunda yer alma ihtimali düşük görünüyor.

Bu sezon Serie A’da 25, İtalya Kupası’nda ise 4 maçta sahaya çıkan Yıldız, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.