Juventus, Kelly'den gelen haberle yıkıldı

Juventus, Lloyd Kelly'nin sağ uyluk kasında sakatlık yaşadığını ve bu nedenle hafta sonu Bologna ile oynanacak önemli karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Kelly'nin Monza maçının ardından J Medical'da yapılan tetkiklerde düşük seviyede bir hamstring yaralanması tespit edildiği belirtildi. İngiliz savunmacının en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Juventus, Kelly’nin durumunu netleştirmek için yaklaşık 10 gün sonra yeni kontroller yapılacağını ifade etti. Bu gelişmeyle birlikte, Igor Tudor yönetimindeki Juventus'un savunma hattındaki sıkıntıları daha da arttı. Federico Gatti, Juan Cabal ve Gleison Bremer’in yokluğu sonrası Kelly’nin de sakatlanması, teknik heyeti alternatif arayışına itti.

Juventus, şu anda Bologna'nın sadece iki puan önünde dördüncü sırada bulunuyor. Ancak Bologna'nın elinde bir maç fazlası bulunuyor ve Pazartesi günü Udinese ile karşılaşacak. Kelly, Ocak ayında Newcastle United’dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılmıştı.