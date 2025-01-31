Juventus’ta Vlahovic ve Douglas Luiz krizi

İtalyan basınından La Repubblica’nın haberine göre Juventus’un yıldız oyuncuları Dusan Vlahovic ve Douglas Luiz, teknik direktör Thiago Motta ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılmak istiyor. Takım içindeki gerginlik yalnızca bu iki isimle sınırlı değil; Fagioli ve Danilo’nun durumları da bazı futbolcular arasında şaşkınlık yaratmış durumda.

VLAHOVİC VE LUİZ, MOTTA’NIN YÖNETİMİNDEN MEMNUN DEĞİL

Vlahovic, son üç maçın ikisinde yedek kulübesinde oturtuldu ve bu durum yıldız oyuncunun memnuniyetsizliğini artırdı. Öte yandan Douglas Luiz, son haftalarda daha fazla süre almasına rağmen Torino’daki geleceği konusunda hala kararsız. 2024 yazında Aston Villa’dan 50 milyon euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı futbolcu, şu ana kadar Juventus formasıyla ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

İkilinin mutsuzluğu, Benfica karşısında alınan 2-0’lık yenilginin ardından daha da belirginleşti. Vlahovic ve Luiz, Allianz Stadyumu’ndaki soyunma odasına doğrudan girerek taraftarlara el sallamadan sahayı terk etti.

PREMİER LİG’DEN DOUGLAS LUİZ’E İLGİ

Sırp golcü Vlahovic’in Juventus ile 18 aydan kısa bir sürede sona erecek bir sözleşmesi bulunuyor. Torino ekibi, yıldız oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır, ancak Ocak ayı içinde bir transferin gerçekleşmesi şu an için düşük ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan Douglas Luiz’in ayrılığı daha olası görünüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Manchester City başta olmak üzere birkaç kulübün radarında.

DANİLO VE FAGİOLİ’NİN DURUMU TAKIM İÇİNDE TARTIŞMA YARATTI

Sadece Vlahovic ve Luiz değil, bazı diğer Juventus oyuncuları da Thiago Motta’nın kararlarını sorguluyor. Özellikle Fagioli ve Danilo’nun takımdaki durumları şaşkınlık yaratmış durumda. Son aylarda yeterli forma şansı bulamayan Fagioli’nin kadroda düşünülmediği belirtilirken, Danilo ise Juventus ile sözleşmesini feshederek Flamengo’ya bedelsiz olarak katıldı. Juventus kaynakları, deneyimli savunmacının kulüpten ayrılmak için ısrarcı olduğunu ifade etti.

Danilo transferi tamam: Resmi açıklama bekleniyor

Thiago Motta’nın yönetimiyle ilgili tartışmaların artması, Juventus’ta geleceğe dair ciddi soru işaretleri yaratmış durumda. Kulüpte yaşanan bu huzursuzluk, sezonun geri kalanı için belirsizlikleri artırıyor.