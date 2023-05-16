Juventus'tan Alex Sandro kararı

Juventus, iç transfer çalışmasına başladı. Brezilyalı yıldız Alex Sandro ile 1 yıllık sözleşme uzatılacak.

Juventus'tan Alex Sandro kararı

İtalya Serie A ekibi Juventus, 8 sezondur takımın formasını giyen Alex Sandro ile ilgili kararını verdi.

Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele eden Juventus, Brezilyalı sol beki Alex Sandro'yla sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için büyük oranda anlaştı.

ALEX SANDRO DA KALMAK İSTİYOR
Brezilyalı oyuncu takımda kalmaktan mutlu olduğu için resmi sözleşme imzalamak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

PERFORMANSI
2015 yılından beri Juventus'un formasını giyen Alex Sandro, 308 maçta 15 gol attı ve 33 asist yaptı.

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