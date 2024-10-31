Juventus'tan ardı ardına kayıplar: Serie A sıralamasında düştü

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Juventus'tan ardı ardına kayıplar: Serie A sıralamasında düştü

Serie A'nın 10. haftasında Juventus evinde Parma ile 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı. Ardı ardına alınan ikinci beraberliğin sonucunda, Juventus, Serie A'da 4. sıraya geriledi.

Serie A'nın 10. haftasında Juventus, Parma'yı konuk etti.

Konuk takım ﻿3. dakikada Del Prato ile öne geçti. Juventus, 31. dakikada Weston McKennie ile yanıt verse de 38. dakikada Sohm'un attığı golle yeniden geri düştü. İkinci yarıda Weah, 49. dakikada ağları havalandırdı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Inter maçının ardından Parma ile de berabere kalan Juventus puanını 18 yaptı. Atalanta'nın Monza'yı yenmesiyle Bergamo temsilcisi 3. sıraya yükselirken, Juventus 4. sıraya geriledi. Parma puanını 9 yaptı.

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