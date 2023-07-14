Juventus'tan flaş Avrupa Süper Ligi kararı

UEFA'ya rakip olan Avrupa Süper Ligi'nden bir takım daha çekilme kararı aldı.

Juventus'tan flaş Avrupa Süper Ligi kararı

2021 yılında ortaya çıkışıyla tüm dünyada büyük yankı uyandırsa da sonrasında hüsranla noktalanan Avrupa Süper Lig projesinden Juventus da çekildi.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada 6 Haziran tarihinde başlatılan müzakereler neticesinde ilgili sözleşme hükümlerinde tutarsızlılar bulunduğu için Avrupa Süper Lig projesinden çekildikleri ifade edildi.

Avrupa Süper Lig projesinde böylelikle oluşumu başlatan iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Barcelona dışında kulüp kalmadı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ OLUŞUMUN İÇİNDEYDİ
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

9 KULÜP YAPTIRIMLAR YÜZÜNDEN ÇEKİLDİ
FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesine kadar taşınmıştı.

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