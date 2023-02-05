5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Büyük tehlike ile karşı karşıya. Juventus'un başı belada

Büyük tehlike ile karşı karşıya. Juventus'un başı belada

Mali usulsüzlüklere karıştığı için İtalya Ligi Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juventus'un 20 puanı daha silinebilir.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 12:28
Takip Et

Juventus'un başı dertte

Büyük tehlike ile karşı karşıya. Juventus'un başı belada
+
Aa
-

Mali usulsüzlüklere karıştığı için İtalya Ligi Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juve ile ilgili soruşturmanın ayrıntılı şekilde devam ettiği öğrenildi.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A'da şu an 23 puanı bulunan Siyah Beyazlılar'a, pandemi döneminde personele maaş ödemesindeki usulsüzlükler nedeniyle de 20 puan cezası daha gelebileceği konuşuluyor.

DEMİR ATACAK

Bu ceza gerçekleşirse sadece 3 puanı kalacak olan Juventus, ligin dibine demirleyecek. 

2006'da Calciopoli skandalı ile Serie B'ye düşürülen Juventus, yine şok bir kararla karşı karşıya kaldı. Sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda İtalyan devi, 15 puan silme cezası almıştı.

İtalyan Futbol Federasyonu savcısı, Juventus'u oyuncu maaşlarında ve transfer bütçelerinde bir dizi mali ihlalden suçlu buldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
2
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
4
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
5
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
6
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
7
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.