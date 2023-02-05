Büyük tehlike ile karşı karşıya. Juventus'un başı belada

Mali usulsüzlüklere karıştığı için İtalya Ligi Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juve ile ilgili soruşturmanın ayrıntılı şekilde devam ettiği öğrenildi.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A'da şu an 23 puanı bulunan Siyah Beyazlılar'a, pandemi döneminde personele maaş ödemesindeki usulsüzlükler nedeniyle de 20 puan cezası daha gelebileceği konuşuluyor.

DEMİR ATACAK

Bu ceza gerçekleşirse sadece 3 puanı kalacak olan Juventus, ligin dibine demirleyecek.

2006'da Calciopoli skandalı ile Serie B'ye düşürülen Juventus, yine şok bir kararla karşı karşıya kaldı. Sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda İtalyan devi, 15 puan silme cezası almıştı.

İtalyan Futbol Federasyonu savcısı, Juventus'u oyuncu maaşlarında ve transfer bütçelerinde bir dizi mali ihlalden suçlu buldu.