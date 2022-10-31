31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 21:44
Takip Et

Juventus'un Fransız yıldızı Pogba Dünya Kupası'nı kaçıracak

Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
+
Aa
-

Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta'nın yaptığı açıklamaya göre, Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante'nin ardından Pogba'dan da sakatlık nedeniyle mahrum kalacak.

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
3
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
6
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
7
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.