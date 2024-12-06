Juventus'un Kenan Yıldız'ın transferinde son kararı belli oldu

Juventus formasıyla gösterdiği performans sonrası Avrupa'da gözleri üzerine çeviren Kenan Yıldız ile Avrupa'dan birçok takım ilgileniyor.

Manchester United başta olmak üzere Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un da takibinde olan futbolcu için Juventus kararını verdi.

Juventus'un kulüp efsanesi Del Piero'nun 10 numaralı formasını verdiği Kenan Yıldız'ı bırakmaya niyeti yok.

İtalyan basınında, Juventus'un Kenan Yıldız'ın satışından astronomik rakamları kasasına koyabileceğini bildiği ancak milli futbolcuyu takımın sembol isimlerinden biri olarak gördüğü belirtildi.

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız bu sezon İtalyan deviyle 19 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 1.386 dakika süre alan Kenan Yıldız, 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.