Juventus’un ortağı Mourinho’yu istiyor

Serie A ekiplerinden Juventus’ta teknik direktörlüğe Motta’nın yerine Igor Tudor getirildi. Motta’nın beklentilerin altında kalmasından sonra gerçekleşen teknik direktör değişimi sonrası sezon sonunda büyük bir transfer hamlesi de bekleniyor.

Aralarında Kenan Yıldız’ın da olduğu yaklaşık 10 oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken yüksek bir transfer harcaması yapılacağı İtalyan basınına yansıdı.

Ancak Igor Tudor daha ilk maçına çıkmadan gelen bir açıklama İtalya’da ortalığı karıştırdı. Juventus'ta kulübün yeni hissedarlarından Paolo Ardoino çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün yüzde 8'in biraz üzerinde hissesine sahip olan Ardoino takımı yeniden yukarılara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Motta'nın yerine Tudor'un getirilmesiyle ilgili de konuşan Ardoino, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.

Adoino açıklamasında ,"Umarım Juventus Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Gelecek sezon Mourinho'nun teknik direktör olmasından memnuniyet duyarım. Ekonomik kaynaklarımız yeterli." şeklinde konuştu.