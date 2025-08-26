Juventus'un yıldızı Beşiktaş için geliyor! Uçağının ineceği saat belli oldu

Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın. Kara Kartal, İtalyan ekibiyle 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



TIAGO DJALO BEŞİKTAŞ İÇİN GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Tiago Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacak. Portekizli stoperin akşam saat 19.10'da Atatürk Havaalanı'nda olacağı belirtildi.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ



25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

