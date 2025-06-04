Juventus'un yıldızı Fener yolunda: Comolli söz verdi

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon öncesinde kadroda büyük değişikliklere gidilecek. Dzeko ve Tadic'le vedalaşan sarı lacivertlilerin transfer için de büyük bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

Forvet transferine önem veren Fenerbahçe'nin için listenin üst sıralarında ise Juventus'un Sorp forveti Dusan Vlahovic bulunuyor.

Juventus'un satış listesine koyduğu Sırp yıldız için harekete geçen sarı lacivertliler için sürpriz bir fırsat ortaya çıktı. 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli, Juventus'un Futbol Genel Direktörü oldu.

Başkan Ali Koç'un Comolli ile görüşerek Vlahovic transferinde kolaylık istediği, Fransız futbol adamının da başkan Koç'a bu konuda söz verdiği iddia edildi. Comolli'nin önümüzdeki günlerde Juventus Başkanı Ferrero ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bir araya getirmesi bekleniyor.

Juventus'un satış listesine koyduğu Dusan Vlahovic için 35 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.