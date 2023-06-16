K. Sinop Spor'dan bin kişilik şampiyonluk kutlaması

Mevlüt Yüksel'in özel haberine göre; Türkiye’nin en huzurlu şehri Sinop,İstanbul’da futbol da mutlu ve çoşkulu günler yaşıyor.

GURBETÇİ SİNOPLULARIN KURDUĞU

TAKIM ŞAMPİYON OLDU VE 3LİG’E ÇIKTI!

Küçükçekmece Sinop Spor,1977 yılın da İstanbul’da yaşayan gurbetçi gençler tarafından kuruldu.Uzun yıllar İstanbul ligler de centilmence mücadele eden İstanbul Sinop Spor,bir sezın önce şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lig’e çıkmıştı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin desteklediği İstanbul Sinop Spor,geçen sene Küçükçekmece Sinop Spor adı ile BAL’da mücadele ediyordu.Küçükçekmece Sinop Spor,kulüp başkanı Rafet Orhan ve yine İstanbul’da yaşayan Sinoplu işadamlarından oluşan yönetim kurulunun,”O sene bu sene,hep beraber 3.Lig’e” sloganı ile yola çıkmıştı.Kalabalık ve çoşkulu “Gurbetçiler57” adlı taraftar grubuna sahip olan Küçükçekmece Sinop Spor,2022-2023 sezonun da,Bölgesel Amatör Lig,(BAL) 11.Grup’ta,son maçın da Sakarya Arifiye Kalaycıspor ile 2-2 berabere kalarak 59 puanla şampiyon oldu.Küçükçekmece Sinop Spor,Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla,grupların da lider bitiren BAL’da ki diğer şampiyon takımlarla beraber 3.Lig’e yükseldi.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR’DAN

DEV ŞAMPİYONLUK GECESİ!

Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü,alt yapıya ve tesisleşme verdiği önem ile beraber,saha için de centilmence mücade ile tribünler de kötü tezahürata karşı oluşu ile dikkati çekiyor.Hedeflediği 3.Lig’e çıkan sarı lacivertli kulüp,16 Haziran Cuma akşamı şampiyonluk gecesi düzenledi. Küçükçekmece Sinop Spor,ilçe belediyesinin nikah sarayında Metin Şentürk, Seda Okuyucu ve Harbi Enver’in sahneye çıkacağı, yine Billur Pınar Yılmaz’ın sunuculuğunu yapacağı, dayanışma ve yardım gecesin de, bin kişi ile şampiyonluk kutlayacak.

MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARI VE HAKAN ÇALHANOĞLU İMZALI FORMALAR SATIŞA SUNULACAK!

Sinoplu siyasetçiler,

işadamları,sanatçılar,sporcular,Sivil Toplum Kuruluşları,yazarlar ve gazetecilerin katılacağı şampiyonluk balosu gecesinin büyük ilgi gördüğü öğrenildi.Gece de,Futbol A Milli Takımı futbolcuları ve Hakan Çalhanoğlu tarafıından imzalanan Milli Takım forması ile şampiyon temalı kulüp formasının, gelir amaçlı açık artırma ile satışa sunulacağı ifade edildi.Formaların en yüksek 2 bağışı yapan kişiye hediye edileceği belirtildi.