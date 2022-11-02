Kaan Ayhan Fenerbahçe'ye mi geliyor? Milli futbolcu Kaan Ayhan transferinde son durum

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kurduğu kadro dikkat çekerken yaptığı son açıklamasında sahada arka bölge için karamsar konuşan Jesus, "Orta saha ve ön bölgede çok fazla opsiyon var, rotasyon yapabiliyoruz ama arka bölge için aynı şeyi söyleyemem. Sakatlıklar elimizi zorluyor" şeklinde konuşmuştu.

Jorge Jesus'un talebi sonrasında devre arası için yerli stoper arayışları başladı.

Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçen Fenerbahçe, milli oyuncuyu satın alma opsiyonu veya zorunlu satın alma şartıyla kiralayacak.

5-6 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

İtalyan ekibinin Kaan Ayhan için 5-6 milyon euro civarında bonservis beklentisi var.

Yaz transfer döneminde özellikle Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu söylenen Kaan, Sassuolo'nun bonservis konusunda geri adım atmaması sonrası takımda kalmıştı. Sassuolo'nun Kaan için 7.5 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.

Serie A ekibinde kaldıktan sonra bu sezon 9 maçta Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Süper Lig devlerinden birine gelmeye sıcak bakıyor. 27 yaşındaki oyuncu Milli Takım'da da forma giyiyor.