Kaan Ayhan'dan Buruk'a opsiyon vetosu: Kullanmayın

Galatasaray'a geldiğinden bugüne sadece üç maçta forma giyen Kaan Ayhan, Sarı Kırmızılılardan ayrılık sinyallerini vermeye başladı.

Kaan Ayhan'dan Buruk'a opsiyon vetosu: Kullanmayın

Editör: Barış Atakan

Bu sezon devre arasında Galatasaray'a gelen Kaan Ayhan, forma bulmakta zorlanıyor. Fotospor'un haberine göre; Sözleşmesinde 2.8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Kaan Ayhan, Galatasaray'dan bu opsiyonunun kullanılmamasını talep etti. Gelecek sezon sarı-kırmızılı formayla devam etmek istemediğini bizzat Okan Buruk ve Erden Timur'la paylaştı.

GÖZÜ ALMANYA'DA
Kaan Ayhan adına bazı menajerler Trabzonspor'un kapsını çaldı ve teklif getirdi. Sassuolo'nun 2.5 milyon euro'luk bedel karşılığında Kaan'ı göndermeye hazır olduğu bilgisini verdi. Kaan'ın ilk hedefinin Galatasaray'dan ayrılırsa Bundesliga'ya dönmek olduğu belirtildi. Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 gole imza attı.

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