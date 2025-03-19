Kaan Ayhan’dan Yusuf Akçiçek’e övgü: Bizi gururlandırıyor

Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım'da Kaan Ayhan basın toplantısında konuştu. Galatasaray forması giyen Ayhan'ın A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ile ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Kaan Ayhan, "Stoper hattına Yusuf Akçiçek gibi genç bir oyuncu dahil oldu. Hem gençlerle beraber A Milli Takım'ın dönüşümü hem de Yusuf Akçiçek'i nasıl yorumlarsın?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Büyük yeteneklerle sadece bu kampta değil, son bir iki senede gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler, gerçekten beni futbolcu olarak değil, Türk olarak da çok gururlandırıyor.

Temelli olarak A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Macaristan bizden o konuda belki bir adım ileride. Sürekli A ile B Ligi arasında gidip geliyor. Biz de buralara gelmek istiyoruz ve burada da yeteneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Şimdi ligdeki maçlarda bazen rakip takımların da maçlarını seyrederken göze çarpan isimler bunlar. Onlarla birlikte oynamak güzel bir duygu. Bizim de belki bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel şeyler..."