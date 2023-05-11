Kaan Demir Soccer Akademi'ye büyük onur

KD Soccer Academy Direktörü Kaan Demir, 2-4 Haziran tarihlerinde , 2. Kez Avusturya'nın FC Mauerwerk kulübünün davetlisi olarak, Viyana'da genç oyuncuların gelişimi üzerine KD Soccer Academy çalışma metotları hakkında bilgi verdikten sonra Rapid Wien ile Red Bull Salzburg arasında oynanacak U18 maçını da izleyecek.

Birçok oyuncuyu geliştirerek yurt içinde ve yurt dışında kulüplerin yanı sıra milli takımlara oyuncu kazandıran KD SoccerAcademy'nin Futbol Direktörü Kaan Demir yaptığı açıklamada, "Bünyemizde olan ve yaptığımız testler sonucu akademimize kazandırdığımız yeni oyuncularımızı da ekibimiz ile beraber, modern futbolun istekleri dogrultusunda yeni sezonda da takımlara hazırlayıp, sahada kendilerini rahat ifade etmelerini sağlayacağız." dedi.