Oyuncu Pınar Deniz, 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da sade ama oldukça romantik bir törenle hayatını birleştirmişti. Çift son dönemlerde hayatlarından paylaştıkları kesitlerle dikkatleri üzerine çekiyor.



Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından mutlu aile pozlarını sevenleriyle paylaştı. Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ile oğlu Fikret Hakan'ın yer aldığı fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaan Yıldırım bugün sosyal medya hesabından oğlu Fikret Hakan ile parkta zaman geçirdiği anları yayınladı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden yeni kare geldi. Kaan Yıldırım, bugün yeni yaşına giren eşiyle romantik bir pozunu yayınlayarak "Canım karım iyi ki doğdun" notunu yazıp kalp emojisi ekledi.