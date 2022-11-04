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Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik karelerle kutladı

Oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 17:12
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Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Pınar Deniz’e romantik mesaj

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik karelerle kutladı
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aşkı tam gaz devam ediyor. Kaan Yıldırım, sevgilisinin 29'uncu yaşını romantik fotoğraflarla kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM"

Sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu karelerini paylaşan Yıldırım, "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim..." notunu düştü.

"ÇOK İYİ GİDEN BİR İLŞKİMİZ VAR"

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kendilerine yöneltilen evlilik sorularına, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" yanıtını vererek şu an evlilik düşünmediklerini belirtmişlerdi.


 

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