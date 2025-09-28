KAAN’da üretim krizi: Hakan Fidan nedenini açıkladı!

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu duyurdu. Fidan, söz konusu motorların teslimatı için kongreden onay beklenildiğini belirterek "Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin’’dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 2019 yılından bu yana ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün yaptığı açıklamada yaptırımlar sebebiyle Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN projesinde de sıkıntılar oluştuğunu belirtti.



CAATSA KISITLAMASI KALKMALI

Bakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının Türkiye’nin savunma sanayi projelerini sekteye uğrattığını belirtti. “ABD ile bu konuyu çözmeliyiz, CAATSA’nın üzerimizdeki sınırlamaları artık sona ermeli” ifadesini kullanan Fidan, bu adımın iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ileriye taşıyacağını söyledi.



Fidan, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nden onay beklenildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında yaşananlardan sonra ortaya çıkan CAATSA meselesi bizim için büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında, birbirlerinden alım yapmayı engelleyen yasal kısıtlamanın olması sistematik olarak da büyük bir problem.

Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek.

Kendi yeteneklerimizi elbette geliştiriyoruz ancak hiçbir ülke, sadece kendi geliştirdikleri ile kendisi için yeterli hale gelemez."

'ERDOĞAN'IN BİZİM İÇİN BİR ŞEY YAPMASI LAZIM'

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının kolaylıkla kaldırılabileceğini, ancak öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için bir şey yapması gerektiğini açıklamıştı.

YERLİ MOTOR HAZIRLANACAK

KAAN'ın ilk uçuşlarını ABD'den tedarik edilecek ve KAAN için dizayn edilmiş olan F-16 motorları ile gerçekleştirmesi, ilerleyen yıllarda ise Türkiye'de üretilen yerli motorlara geçiş yapılması öngörülüyor.

Bununla birlikte Bakan Fidan, ABD ile yaşanan kısıtlamaların Türkiye’nin dış politika tercihlerine de yansıyabileceği uyarısını yaptı:

“ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek.”