Kabak karpuz seçip paranızın boşa gitmesine son! Bu püf noktalarla en tatlı karpuzu seçebileceksiniz

Herkesin karpuz seçimi için bir yöntemi var. Peki, bu yöntemlerin hepsi doğru mu ya da bu yöntemle alınan karpuzlar iyi çıkıyor mu? Bu soruların cevabını bulmak için en doğru karpuz seçme yöntemlerine birlikte bakalım.

ÜSTÜNDEKİ ÇATLAKLARA MUTLAKA BAKIN

Genelde düzgün görünümlü karpuzu almaya çalışıyoruz ancak bu, onun doğru karpuz olduğunu göstermiyor. Eğer bir karpuzun üzerinde kahverengi çatlaklar varsa bu çatlaklar, o karpuzun olgunlaşmış ve aranan karpuz olduğunu gösterir. Aynı zamanda ne kadar çok kahverengi leke varsa seçilen karpuz o kadar lezzetli olur. Karpuzun üzerindeki kahverengi çatlaklar, karpuzun yetişirken arılar tarafından ziyaret edildiğini gösterir.

BOYUTUNA DİKKAT

Karpuzun boyutu da oldukça önemli bir detay. Büyük karpuz, en güzel karpuz demek değil. Güzel bir karpuz seçimi yapmak için ideal olan, orta boy karpuzlar oluyor. Yine de her orta boy karpuz, çok lezzetli olmayabilir. Karpuzun ağırlığının boyutuna göre daha fazla olması, lezzetinin arttığının bir göstergesi olur. Lezzetli bir karpuz seçmek için bu noktalara dikkat edilebilir.

BİRAZ SARILIK OLMASI İYİ

Karpuzun yetişme aşamasında yere değen bölgenin sarılığının fazla olması, o karpuzun daha çok olgunlaştığını gösterir. Bu nedenle altı sarı olan bir karpuz alırsanız gayet lezzetli bir karpuz yiyebilirsiniz. Alt kısmını sarı tercih ettiğiniz karpuzlar, aynı zamanda oldukça sulu karpuzlar olur.

SAP KISMINA BAKABİLİRSİNİZ

Bir karpuzu en iyi ayırt edebileceğiniz yöntem, sap kısmına bakmak olabilir. Hem en hızlı hem en doğru sonucu veren bir yöntem olan sap kontrolünde eğer karpuzun sapı kuruysa olgunlaşan bir karpuz olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer aldığınız karpuzun sapı hâlâ yeşilse erkenden toplanmış pek iyi olmayan bir karpuz tercih etmiş olabilirsiniz. Hepsi birbirinden farklı olan bu püf noktaların size en uygun olanını tercih edebilirsiniz.