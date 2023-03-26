Doğal bir ürün olan kabak lifi ciltteki ölü derileri atarak hücre yenilenmesini sağlar. Popüler bir bakım ürünü haline gelen kabak lifi kesesinin faydaları merak ediliyor. Peki, kabak lifi ne işe yarar? Kabak lifi kesesinin faydaları neler?

KABAK LİFİNİN FAYDALARI NELER?

Kabak lifi doğal bir ürün olduğu için pek çok faydası bulunmaktadır.

Kabak lifleri sert bir dokuya sahiptir. Bu doku su ile yumuşatılmış olsa bile sertlik tamamen ortandan kaybolmaz.

-Kabak lifi kan akışını hızlandırır ve cildi yeniler.

-Lif cilt ile temas ettiğinde cildin altındaki kan dolaşımı uyarılır. Daha hızlı hale gelen kan akışı cilt hücrelerinin yenilenmesini ve canlanmasını sağlar.

-Kabak lifinin dokusundaki sertlik ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Özellikle ölü hücreler nedeniyle cilt gözeneklerinde tıkanıklıklar oluşur.

-Kabak lifi kesesi peeling etkisi göstererek bu tıkanıklıkları ve gözenekleri açar.

-Cildin kendini yenilemesini sağlayan bu kese cilt lekelerinin azalmasını ve cildin tek tonda görünmesini destekleyecektir.

-Cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olan kabak lifli keseler akne ve sivilcelerin oluşumuna zemin hazırlayan yağ tabakayı dengeler.

-Pürüzsüzleştirici özelliğinden dolayı ciltte meydana gelen batık ve kıl dönmesi gibi sorunları da ortadan kaldırır.

-Kabak lifi yüze uygulandığında siyah noktaların yok olmasını sağlar.

-Selülit görüntüsünü ortadan kaldırabilen kabak lifi, cildin altındaki yağ dokusunun donuk değil aktif hale gelmesini sağlar.

-Varis rahatsızlığı olan kişilerde bu kesenin kullanılması kan dolaşımını artırabilir ve yeni varislerin oluşumunu engeller.

-Egzama ve sedef gibi cilt sorunları olan kişiler tarafından kullanıldığında kaşıntıyı azaltır ve yenileyen cilt sorunlarını hafifletir.

-Kabak lifinin cilde yumuşaklık verdiği ve nem dengesini koruyamaya yardımcı olduğu da biliniyor.

-Kan dolaşımını hızlandırdığı için yağlanmanın olduğu bel ve basen bölgesinde yağ yakıcı olarak uygulanabilir.