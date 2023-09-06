Kabak yemeğinin sevilen versiyonlarından kabak şayan tarifi internette sıkça araştırılıyor. Kabak şayan tarifinin nasıl yapılacağını sizler için derledik. Peki, kabak şayan nasıl yapılır? Kabak şayan tarifinin malzemeleri neler?

KABAK ŞAYAN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 adet rendelenmiş kabak

- 1 diş sarımsak (ezilmiş)

- 1,5 su bardağı süzme yoğurt

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı (yoğurt için)

- 1 kahve fincanı su

- 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- ½ su bardağı dövülmüş ceviz içi

- ½ yemek kaşığı kuru nane

- ½ yemek kaşığı pul biber

KABAK ŞAYAN NASIL YAPILIR?

Kabakların kabuklarını soyduktan sonra rendeliyoruz. Sonra da zeytinyağı ile birlikte tavada suyunu çekene kadar güzelce kavuruyoruz.

Ayrı bir tavada cevizleri zeytinyağı, kuru nane ve pul biberle birlikte kavuruyoruz ve ocaktan alıyoruz.

Sonra da hazırlanan sarımsakların 3'te 1'ini yoğurt, sarımsak ve tuz ile birlikte karıştırıyoruz.

Daha sonra pişirmiş olduğunuz kabakların 3'te 1'ini yoğurdun içerisine ilave ediyoruz ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz.