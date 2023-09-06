Kabak şayan nasıl yapılır? Kabak şayan tarifinin malzemeleri neler?

Kabak şayan yemeği sevilen vejetaryen lezzetleri arasında. Üstü baharat ve cevizlerle tatlandırılan kabak şayan tarifini sizler için derledik. Peki, kabak şayan nasıl yapılır? Kabak şayan tarifinin malzemeleri neler?

Kabak şayan nasıl yapılır? Kabak şayan tarifinin malzemeleri neler?

Kabak yemeğinin sevilen versiyonlarından kabak şayan tarifi internette sıkça araştırılıyor. Kabak şayan tarifinin nasıl yapılacağını sizler için derledik. Peki, kabak şayan nasıl yapılır? Kabak şayan tarifinin malzemeleri neler?

KABAK ŞAYAN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 adet rendelenmiş kabak

- 1 diş sarımsak (ezilmiş)

- 1,5 su bardağı süzme yoğurt

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı (yoğurt için)

- 1 kahve fincanı su

- 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- ½ su bardağı dövülmüş ceviz içi

- ½ yemek kaşığı kuru nane

- ½ yemek kaşığı pul biber

kabak-sayan-tarifi-3hyrft3t.png

KABAK ŞAYAN NASIL YAPILIR?

Kabakların kabuklarını soyduktan sonra rendeliyoruz. Sonra da zeytinyağı ile birlikte tavada suyunu çekene kadar güzelce kavuruyoruz.

Ayrı bir tavada cevizleri zeytinyağı, kuru nane ve pul biberle birlikte kavuruyoruz ve ocaktan alıyoruz.

Sonra da hazırlanan sarımsakların 3'te 1'ini yoğurt, sarımsak ve tuz ile birlikte karıştırıyoruz.

Daha sonra pişirmiş olduğunuz kabakların 3'te 1'ini yoğurdun içerisine ilave ediyoruz ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz.

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor Magazin
Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler? Keşfet
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler?
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı Güncel
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı
Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu Ekonomi
Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün. Karikatür
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün.
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu Güncel
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu