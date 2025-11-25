Beşiktaş futbol takımı kabak tadı vermeye başladı. Yıllardır aynı konuları konuşmaktan, tartışmaktan ve yazmaktan sıkıldık. Taraftarın, camianın ne tadı kaldı ne de tuzu. Beşiktaş freni patlamış kamyon gibi rampa aşağı gidiyor. Bakalım hangi duvara çarpıp durabilecek. İç saha karşılaşmasında Samsunspor ile berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetti.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor Başkanı Robert Yüksel Yıldırım’ın açıklamaları, Beşiktaş camiasının Yüksel başkana cevabı derken gerilen ortam ve karşılaşma çok daha önemli hale geldi. Bu karşılaşma futbol maçından çok Samsunspor Başkanına bir cevap niteliğindeydi. Beşiktaş Teknik Direktörü ve oyuncuları gerekli cevabı maalesef veremedi. Tribünler siyah beyaz forma ve atkılar ile dolu olmasa Samsunspor kendi saha ve seyircisi önünde rahat bir iç saha karşılaşması oynadığını düşünürüm.

Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde ilk 13 dakikada 3-0 mağlup duruma düşebilirdi. 13 dakika içinde rakibine 3 net pozisyon vermek akla, mantığa sığmıyor. Sergen hocam rakibini analiz etmedin mi? Rakibin hızlı atağa çıkan, dinamik bir takım olduğunu anlatmadın galiba oyuncularına. Bu yazdıklarımda abartılı falan yok. 13 dakika içinde 3 tane çok net pozisyon vermek nedir. Ersin olmazsa 3-0 olacak bütün tribünler aşağı inerdi. Beşiktaş defans hattı hallaç pamuğuna dönmüş. Böyle defans hattı olmaz, büyük takımlar kendi sahasında bu kadar çok pozisyon vermez. Samsunspor kendi sahasında bu kadar net pozisyonlar bulamaz. Beşiktaş’ın sahada ne oynadığını anlamıyorum. Bilen veya anlayan varsa bana da anlatsın.

Sergen hoca geldiği günden beri takıma hiçbir şey katmadı. Oyun anlamında gelişen bir takım yok. Bireysel performansı artan oyuncuda yok. Geriye giden takım, çok geriye giden oyuncular var. İç sahada son 3 maçtır galibiyet alamayan bir takım var. Öne geçtiği karşılaşmaları galip olarak tamamlayamayan bir takım var. Sergen hoca ne yapmaya çalışıyor. Sürekli 3 transfer sezonu gerektiğini açıklıyor. Bu kadroyu ben kurmadım diyorsun, tamam eyvallah da 3 ay oldu hocam takımın oyunu hiç mi gelişmez. Hocam bu kadro kötü bir kadro değil. Bu kadro Samsunspor’u kendi sahasında yenebilecek bir kadro. Bu kadro Gençlerbirliğini yenebilecek bir kadro. Bu kadro 10 kişi kalan Galatasaray’ı yenebilecek bir kadro. Beşiktaş’ta kabak tadı veren bir başka durumda Rafa Silva olayı. Yönetimin bu duruma net bir çözüm bulması lazım. Oynamak istemiyorsa hemen yollanması gerekiyor. Bakalım güzel günler ne zaman gelecek.