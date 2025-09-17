Kabakdağı Mahallesi’nde Zaprana Hasat Etkinliği

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Fatsa İlçe Kaymakamlığı, Fatsa İlçe Belediyesi, Ziraat Odası ve Destinasyon OYB iş birliğiyle düzenlenen Zaprana Hasat Etkinliği büyük ilgi gördü.

Kabakdağ Mahallesi’nde, Meryem Hanım Butik Otel bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Fatsa İlçe Kaymakamı Avni Kula, Fatsa İlçe Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Hasan Cımbırtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Mehmet Özbek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve birçok davetli katıldı.

Fatsalı iş insanı Yaşar Varan ve ailesi tarafından dikilen zaprana ürünlerinin hasadına katılan davetliler, üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı.

ZAPRANA BİTKİSİ NELERDE KULLANILIR

Zaprana bitkisi, özellikle safran olarak bilinen türle özdeşleştirilen, hem mutfakta hem de sağlık alanında kullanılan değerli bir üründür. Yemeklere kattığı yoğun renk ve aromayla öne çıkan zaprana, pilavlardan çorbalara, et ve tatlı çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra sindirim sistemini rahatlatıcı, uyku düzenini destekleyici ve ruh halini iyileştirici etkileriyle geleneksel tıpta da kendine yer bulmuştur. Antioksidan özellikleri sayesinde kozmetik alanında cilt bakım ürünlerinde de kullanılan bu özel bitki, şerbet ve çay gibi içeceklerde de değerlendirilir. Kültürel anlamda ise hem zengin mutfak geleneğine katkı sunar hem de tarımsal üretimde ekonomik değeri yüksek bir ürün olarak öne çıkar.