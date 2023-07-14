Ebru Şallı’nın kabak detoksu niteliğindeki kabaklı pilav tarifini sizler için derledik. Peki, kabaklı pilav tarifi nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifinin malzemeleri neler?
İşte kabaklı pilav tarifi…
EBRU ŞALLI KABAKLI PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 1 su bardağı baldo pirinç
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 adet kabak
- 10 dal dereotu
- 2 yemek kaşığı fındık yağı
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Taze karabiber, tuz
KABAKLI PİLAV NASIL YAPILIR?
Fındık yağını tencereye koyup hafif kavurun. Sıcak su ve tuz ekleyerek pişmeye bırakın.
Ayrı bir tavada küp küp doğradığınız kabakları tereyağı ile hafif kavurun.
Dereotunu da ince kıyıp kabağa ekleyin.
Pirincin suyunu çekmesine yakın kabağı ve tereyağını da ekleyin ve demlenmeye bırakın.
Taze karabiberle tatlandırabilirsiniz.