Kabaklı pilav tarifi nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifinin malzemeleri neler?

Ünlülerin fit görünümü nedeniyle her zaman nasıl beslendikleri merak konusu olmuştur. Sosyal medyada sık rastladığımız Ebru Şallı ile özdeşleşen kabaklı pilav tarifini sizler için derledik. Peki, kabaklı pilav tarifi nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifinin malzemeleri neler?

Kabaklı pilav tarifi nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifinin malzemeleri neler?

Ebru Şallı’nın kabak detoksu niteliğindeki kabaklı pilav tarifini sizler için derledik. Peki, kabaklı pilav tarifi nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifinin malzemeleri neler?

İşte kabaklı pilav tarifi…

aa1doxbs.jpg

EBRU ŞALLI KABAKLI PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 su bardağı baldo pirinç

- 2 su bardağı sıcak su

- 2 adet kabak

- 10 dal dereotu

- 2 yemek kaşığı fındık yağı

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- Taze karabiber, tuz

KABAKLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Fındık yağını tencereye koyup hafif kavurun. Sıcak su ve tuz ekleyerek pişmeye bırakın.

Ayrı bir tavada küp küp doğradığınız kabakları tereyağı ile hafif kavurun.

Dereotunu da ince kıyıp kabağa ekleyin.

Pirincin suyunu çekmesine yakın kabağı ve tereyağını da ekleyin ve demlenmeye bırakın.

Taze karabiberle tatlandırabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi Güncel
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti Sağlık
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı
Ege'de vatandaş aşırı sıcaklardan adeta kavruldu Güncel
Ege'de vatandaş aşırı sıcaklardan adeta kavruldu
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 kişiye operasyon Güncel
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 kişiye operasyon