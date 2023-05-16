Kabakulakotu idrar söktürür

İnsanların son günlerde korkulu rüyası olan idrar yapamama sorununa iyi gelen kabakulakotu dikkat çekti.

Kabakulakotu idrar söktürür

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kabakulakotunun faydaları dikkat çekti.

BİTKİLER NASIL İDRAR SÖKTÜRÜR?

İdrar söktürücü bitkiler, vücuttaki ödemin doğal yollarla dışarı atılmasını sağlar. Bu bitkiler, ödem sorununa sağlıklı ve pratik bir çözüm olabilir.

KABAKULAKOTU NEDİR?

İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitkidir. Çiçekleri koyu kahverengidir. Kokusu pistir.

KABAKULAKOTU NASIL KULLANILIR?

Kaynatılıp suyu içilerek dâhilen ya da lapa haline getirilip haricen kullanılır.

İlgili Haberler
İdrar söktürücü şifalı bitkiler ortaya çıktı
Kabakulakotu iltihaplı yaralara iyi geliyor
Kabakulakotu yılan ve akrep sokmalarına iyi geliyor
Kabakulakotu deri hastalıklarına iyi geliyor
Kabakulakotu neye iyi gelir?
Öne Çıkanlar
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Son Haberler
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark Spor
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış Güncel
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı Dünya
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı Güncel
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi Güncel
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek