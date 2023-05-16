Kabakulakotu idrar söktürür

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kabakulakotunun faydaları dikkat çekti.

BİTKİLER NASIL İDRAR SÖKTÜRÜR?

İdrar söktürücü bitkiler, vücuttaki ödemin doğal yollarla dışarı atılmasını sağlar. Bu bitkiler, ödem sorununa sağlıklı ve pratik bir çözüm olabilir.

KABAKULAKOTU NEDİR?

İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitkidir. Çiçekleri koyu kahverengidir. Kokusu pistir.

KABAKULAKOTU NASIL KULLANILIR?

Kaynatılıp suyu içilerek dâhilen ya da lapa haline getirilip haricen kullanılır.