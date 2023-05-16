Kabakulakotu iltihaplı yaralara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kabakulakotunun faydaları dikkat çekti.

Kabakulakotu iltihaplı yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.

İLTİHAPLI YARA NEDİR?

İltihaplı yara, bakım ve tedavi sürecinde oldukça hassas davranılması gereken yara tiplerindendir.

Uzmanı tarafından iltihabın yayılma olasılığından dolayı iltihaplı yaraların daha da riskli olduğu belirtildi.

KABAKULAKOTU NEDİR?

İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitkidir. Çiçekleri koyu kahverengidir. Kokusu pistir.

KABAKULAKOTU NASIL KULLANILIR?

Kaynatılıp suyu içilerek dâhilen ya da lapa haline getirilip haricen kullanılır.