Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza! Seferler aksadı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arızası nedeniyle bazı duraklarda aksayan seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza! Seferler aksadı

Tramvay hattının Zeytinburnu ile Cevizlibağ istasyonları arasında yaşanan elektrik arızası nedeniyle bir süre sefer yapılamadı. Bu istasyonlar arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile yolcuların taşınması sağlanırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattındaki seferler normal seyrinde devam etti.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu-Cevizlibağ istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

kabatas-bagcilar-tramvay-hattindaki-ariza-nedeniyle-bazi-seferler-aksadi-yenicag.jpg

kabatas-bagcilar-tramvay-hattindaki-ariza-nedeniyle-bazi-seferler-aksadi-yenicag1.jpg

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