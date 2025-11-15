Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar sırasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çökme sonrası göçük altında 2 işçinin kendi çabalarıyla diğer 3'ünün ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1’i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir' sözlerini sarf etti.