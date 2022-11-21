Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldiğini duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılmaktadır." (AA)
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