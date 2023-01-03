Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza sona erdi.
Metro İstanbul'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu. Arızanın giderilerek seferlerin normale döndüğü bildirildi.(AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.