3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik arızanın ardından seferlerde yaşanan aksamanın sona erdiği bildirildi. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:09
Takip Et

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza nedeniyle seferlerde aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
+
Aa
-

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza sona erdi.

Metro İstanbul'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu. Arızanın giderilerek seferlerin normale döndüğü bildirildi.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
5
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
6
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.