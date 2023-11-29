Kabe manzaralı McDonalds'ta yemek yiyenler tepki topladı

Türkiye'de ve birçok farklı ülkede, İsrail'e destek veren firmaların boykotu devam ederken o firmalardan biri olan McDonalds'ın Kabe manzaralı şubesinde umre ziyaretinde bulunan kişilerin yemek yemesi tepki topladı
29 Kasım 2023 Çarşamba
Türkiye'de ve birçok farklı ülkede, İsrail'e destek veren firmaların boykotu devam ederken o firmalardan biri olan McDonalds'ın Kabe manzaralı şubesinde umre ziyaretinde bulunan kişilerin yemek yemesi tepki topladı
Türkiye'de ve birçok farklı ülkede, İsrail'e destek veren firmaların boykotu devam ederken o firmalardan biri olan McDonalds'ın Kabe manzaralı şubesinde umre ziyaretinde bulunan kişilerin yemek yemesi tepki topladı