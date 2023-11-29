Kabe manzaralı McDonalds'ta yemek yiyenler tepki topladı

Türkiye'de ve birçok farklı ülkede, İsrail'e destek veren firmaların boykotu devam ederken o firmalardan biri olan McDonalds'ın Kabe manzaralı şubesinde umre ziyaretinde bulunan kişilerin yemek yemesi tepki topladı