Kabe'nin dijital görüntüsü önünde sahne şovu.Suudi Arabistan'da skandal görüntü!

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in cesur sahne kostümüyle damgasını vurduğu konserin ardından başkent Riyad'dan gelen görüntüler büyük tepki çekti.

Lopez'in ardından devam eden konserlerde şarkıcı ve dansçıların, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde performans sergiledikleri görüldü.

Çok sayıda kullanıcı, sosyal medyada yayılan görüntüleri 'skandal' olarak değerlendirdi.

Şeriat yasalarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde çok sayıda şarkıcı ve dansçnın performans sergilediği görüldü.

Lopez'in ardından Camila Cabello, Céline Dion ve Elie Saab gibi ünlüler de Suudi Arabistan'da konser veren isimler arasında yer aldı. Sosyal medyaya düşen yeni görüntülerdeki bir ayrıntı ise ülkedeki yaşanan reform sürecinin kontrol edilemediğini gözler önüne serdi. Başkent Riyad'da devam eden konserlerde şarkıcı ve dansçıların, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde performans sergiledikleri ortaya çıktı.

Haberler'in haberine göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla son yıllarda birçok sosyal ve ekonomik reformu hayata geçirdi. Bu reformlar kapsamında, kadınların araç kullanmasına izin verildi, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak sağlandı, kamusal alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı ve kadınların abaya giyme zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişimlerin bir sonucu olarak ülkede düzenlenen konserler ve diğer kültürel etkinliklerle turizm sektörü canlandırılmaya çalışılıyor.