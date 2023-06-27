Kabe'nin örtüsü temizlendi

Kurban Bayramı nedeniyle Mescid-i Haram'daki çalışmalar kapsamında Kabe'nin örtüsü de temizlendi.

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Kabe'nin örtüsü temizlendi 1

Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı yarın idrak edilecek.

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Kabe'nin örtüsü temizlendi 2

Kutsal topraklarda aynı zamanda hac heyecanı da yaşanıyor.

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Kabe'nin örtüsü temizlendi 3

Hacı adayları, Arafat ve Müzdelife vakfelerini yaptıktan sonra Mina'da şeytan taşlayacak, ardından Kabe'de ziyaret tavafı gerçekleştirecek.

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Kabe'nin örtüsü temizlendi 4

Bu kapsamda Mescid-i Haram'da ekipler tarafından Kurban Bayramı ve hac ibadeti öncesinde kapsamlı temizlik yapıldı.

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Kabe'nin örtüsü temizlendi 5

Kabe'nin örtüsü de temizlendi.

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Kabe örtüsünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz'a denk gelen 1 Muharrem Hicri yılbaşında değiştirilmesi bekleniyor.

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(Kaynak: AA)

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