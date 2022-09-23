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Kabil'de patlama: 4 ölü, 10 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirirken en az 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 20:38
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Kabil'de patlama: 4 ölü, 10 yaralı

Kabil'de patlama: 4 ölü, 10 yaralı
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 Afganistan'ın başkenti Kabil’deki bir camide namaz çıkışı yaşanan patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Radikal İslamcı Taliban'ın iktidarı elinde bukundurduğu Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Wazir Akbar Khan Camisi'nde cuma namazı sonrası patlama meydana geldi.

İHA'nın aktardığına göre; Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden 4 kişi ve yaralanan 10 kişinin hastaneye getirildiği duyuruldu. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, patlamanın cuma namazından sonra camiden ayrılanlara yönelik saldırı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Nafi Takor ise polis ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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