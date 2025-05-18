Kabileler yüksek hızlı internet kullanırken Türkiye neden geride

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Starlink’in Türkiye’de kullanılamaması konusunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bir soru önergesiyle taşıdı. Dinçer, “Kabileler bile yüksek hızlı internete erişirken, Türkiye neden bu imkândan mahrum kalıyor?” sorusunu yöneltti.

Talat Dinçer, Starlink’in dünya genelinde 5 milyonu aşan aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve 125’ten fazla ülkede hizmet sunduğunu hatırlatarak, Türkiye’deki kullanıcıların bu teknolojiden neden faydalanamadığını sorguladı. Starlink’in Türkiye’ye gelişinin önce 2024, ardından 2025 yılına ertelendiğini ve şu anda “yönetmelik onayı bekleniyor” ifadesiyle belirsiz bir süreçte olduğunu vurgulayan Dinçer, bu gecikmenin arkasındaki somut nedenlerin açıklanmasını talep etti.

AFETLERDE İLETİŞİM SORUNU VE STARLİNK TEKLİFİ

Dinçer, önergesinde 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde iletişim altyapısının çökmesine de dikkat çekti. Elon Musk’ın, afet bölgesinde iletişimi sağlamak amacıyla Starlink hizmetini devreye sokmayı önerdiğini, ancak Türk hükümetinin bu teklifi “ülkenin mevcut uydu kapasitesinin yeterli olduğu” gerekçesiyle geri çevirdiğini belirtti. Dinçer, bu kararın altında yatan gerekçeleri ve afet anlarında iletişim altyapısının çökmesinin dijital bağımsızlık açısından oluşturduğu riskleri sorguladı.

“DİJİTAL EGEMENLİK Mİ, YOKSA BAŞKA NEDENLER Mİ?”

Starlink’in Türkiye’ye girişini engelleyen regülasyonların dijital egemenlik adına mı yoksa farklı sebeplerle mi uygulandığını açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dinçer, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti: “Starlink’in Türkiye’ye gelişinin önünde hangi somut engeller bulunuyor? 2024 ve 202 2025’te yaşanan ertelemelerin sebepleri nelerdir? Türk hükümeti, Elon Musk’ın afet bölgesine Starlink hizmetini sunma teklifini neden reddetti? Kabileler bile yüksek hızlı internet kullanırken, Türkiye neden bu teknolojiden yararlanamıyor? Starlink’in Türkiye’ye girişini engelleyen regülasyonlar dijital egemenlik adına mı, yoksa başka nedenlerle mi uygulanıyor? Afet anlarında iletişim altyapısının çökmesi, dijital bağımsızlık açısından nasıl bir risk oluşturuyor? Starlink’in Türkiye’ye gelişinin ertelenmesi, dijitalleşme çağında ülkenin rekabet gücünü nasıl etkiliyor? Starlink’in Türkiye’de faaliyet göstermemesi, dijital bağımsızlık ve kriz yönetimi açısından hangi tehditleri barındırıyor? Starlink’in kabul edilmesi, rekabeti artırarak daha uygun fiyatlı internet erişimi sağlamaz mı?”