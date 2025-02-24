Kabine 3 haftalık aranın ardından yeniden toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?

Düzenleme: Kaynak: AA
Kabine 3 haftalık aranın ardından yeniden toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı saat 15.50 sıralarında başladı.

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GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine toplantısının ana gündem maddesini, dış politikadaki gelişmeler oluşturuyor.

Geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin, kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD ile Rusya arasındaki görüşmenin çıktılarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

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Suriye’deki son gelişmeler de kabine toplantısında masaya yatırılacak önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Suriye’deki yeni yönetim ile Ankara arasındaki temaslar, Türkiye’den istenen bazı desteklerin kabinede konuşulması bekleniyor.

Gazze’deki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi ise bir diğer önemli başlık. Ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının, kabinede görüşüleceği öğrenildi.

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