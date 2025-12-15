Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin ana gündem maddesi; 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Erdoğan'ın Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; toplantıda hem Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen diplomatik çalışmaların hem de Karadeniz'de ticaret gemilerine dönük saldırılar sürerken seyir güvenliğine ilişkin tedbirler masada olacak. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye Süreci' de değerlendirilecek.

Meclis'te süreç kapsamında kurulan komisyona AKP'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

EKONOMİDE SON DURUM

Kabine toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele için alınan tedbirler başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.