Kabine bugün toplanıyor! Masada neler var?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün düzenlenecek.

Saat 14.00’te Etimesgut Havaalanı’nda “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programına katılacak olan Erdoğan, programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçerek saat 15.00’te başlayacak kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak. PKK’nın silah bırakma kararının ardından bölgede uygulanacak sistemin detayları da tartışılacak.

Bunun yanı sıra, enflasyonla mücadele ve yeni teşvik ile destek paketlerine ilişkin değerlendirmeler de gündemde yer alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 10. yargı paketinin ayrıntıları da toplantıda masaya yatırılacak. Ayrıca, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin görüşmeler de yapılacak.

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları da kabine toplantısında değerlendirilecek. İsrail’in kesintisiz saldırıları ve Suriye’ye yönelik eylemleriyle bölgede yarattığı huzursuzluklar da gündemin önemli maddeleri arasında olacak.

Son olarak, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştireceği ikinci tur barış görüşmelerinin olduğu bu dönemde, savaşın seyri ve bu müzakerelerin sonuçları da toplantıda ele alınacak.