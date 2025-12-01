Saray'da yapılacak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Konu gündemin ilk sırasında Terörsüz Türkiye süreci yer alacak. Sürecin son aşaması ve "İmralı ziyareti" değerlendirilecek. Suriye’deki SDG konusu da masaya yatırılacak.

Ekonomik göstergeler, 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da yer alacak. Rusya ile Ukrayna arasında barış, Gazze'de yaşanan insanlık dramı gibi konularda toplantıda görüşülecek.

Karadeniz’de yaşanan gemi saldırısına ilişkin yaşanan yüksek tansiyonda toplantıda yer alacak. Türkiye’nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Erdoğan’ın bu konuda açıklamalarda bulunacak.