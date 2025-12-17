22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. AKP ilk kez CHP’nin gerisinde ikinci olarak konumlanmıştı. Seçim mağlubiyeti sonrası Erdoğan, il ve ilçe başkanlıklarında değişime gitmişti. Ancak değişim MYK’ya kadar gelmişti. “Kabinede ise değişim olacak mı?” sorusu ise halen konuşulmaya devam ediyor.

Erdoğan Şubat ayında kabineye dair sinyalleri vermişti. Erdoğan, “Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz” ifadeleriyle değişim ateşini yakmıştı.

ZEYREK KABİNE KULİSLERİNİ YORUMLADI

Dün ise Uğur Ergan’ın köşe yazısında Ali Yerlikaya’nın gideceği yerine Hakan Fidan’ın geleceği öne sürüldü. Hakan Fidan’ın yerine de eski bir Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelebileceğini Erkan iddia etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı için ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un konuşulduğunu Erkan yazısında belirtti.

Erkan’ın yazısını bugünkü köşesinde değerlendiren Deniz Zeyrek, “Zira Ali Yerlikaya’yı da Hakan Fidan’ı da Savunma Bakanı Yaşar Güler’i de Murat Kurum’u da yeri en son değişecek bakanlar olarak görüyorum. Yakında 450 bininci deprem konutunu teslim etmeye hazırlanan Murat Kurum’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak terfi ettirilmesi ihtimalini yabana atmam” ifadelerini kullandı.

'ÜST DÜZEY BÜROKRASİDE BİR DEĞİŞİM FIRTINASI OLABİLİR'

Zeyrek, kabine değişikliği beklentisinin boşa çıktığını belirterek bomba bir iddiada bulundu. Zeyrek, “Son bir not kabine değişikliği beklentisi boşa çıksa da bakanlara bir şey olmasa da üst düzey bürokraside bir değişim fırtınası olabilir. Bu bilgiyi bir kenara not edin” dedi.