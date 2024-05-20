Kabine değişikliğinde tarih belli oldu

AKP'nin gelecek adımları, Kızılcahamam kampıyla netleşecekken 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybını analiz ederek, 81 ilde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını değerlendirdi.

Milletvekilleri ve gruplar halinde yapılan istişare toplantıları tamamlandı ve son olarak Kızılcahamam kampı gerçekleştirilecek.

Eski ve mevcut kabine üyeleri, parti kurucuları, MKYK ve MYK'da görev yapmış olanlar ile milletvekilleri kampa davet edilecek. Burada, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, gelecek için yeni bir yol haritası çizilecek.

KIZILCAHAMAM KAMPI NE ZAMAN DÜZENLENECEK

31 Mayıs ile 2 Haziran arasında düzenlenecek olan Kızılcahamam kampının ardından, parti içinde ve kabinede yapılacak muhtemel değişikliklere odaklanılacak.

AKP, 23 yıllık iktidar sürecinde 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 referandumu kazandı. Ancak, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kaybının ardından, hem kadroda hem de politikalarda önemli değişiklikler yapma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'değişim' vurgusuyla hareket ettiği bilinirken Kızılcahamam kampı sonrasında, bu değişimin başlayacağı ifade edildi.

DEĞİŞİM SÜRECİ KIZILCAHAMAM KAMPINDAN SONRA BAŞLAYACAK

Parti kaynaklarına göre, 'değişim' süreci Kızılcahamam kampından sonra başlayacak ve 22 Mayıs'taki MKYK toplantısında, sonbaharda yapılması planlanan 8. Olağan Kongre süreci başlatılacak.

Bu kongre sürecini yönetmek üzere yeni bir komisyon kurulması da gündemde. İlk değişimin il başkanlarıyla başlayacağı öngörülmekte ve kongre çalışmalarının yeni atanmış il ve ilçe başkanlarıyla yürütüleceği belirtildi.

AKP kulislerinde, parti kadrolarında ve politikalarında değişimin yanı sıra, hükümet politikalarında da bir değişim beklentisi olduğuna dikkat çekildi. İl ve ilçe başkanlarının ardından kabine üyeleri arasında da değişiklikler olabileceği konuşulduğu aktarıldı. Bu değişikliklerin kongre öncesi gerçekleşeceği iddia edildi.

Asıl değişimin ise sonbaharda yapılacak olan 8. Olağan Kongre'den sonra gerçekleşeceği düşünülüyor. Bu değişimin sadece genel merkezle sınırlı kalmayıp, TBMM Grubu'nu da etkileyeceği ifade edildi.