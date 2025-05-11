Kabine dışı kalan bakandan sert açıklama geldi

Avustralya’da İşçi Partisi’nin eski bakanlarından Ed Husic, kabineden çıkarılmasının ardından sessizliğini bozdu. Guardian Australia’ya konuşan Husic, milletvekili olarak "yapıcı bir rol" üstlenmeye devam edeceğini söylerken, başbakan yardımcısı Richard Marles’ı “fraksiyoncu bir suikastçı” olmakla suçladı.

Perşembe günü kabineden ayrılan Husic, pazar sabahı ABC kanalındaki Insiders programında İsrail’e yönelik kamuya açık eleştirilerinin görevden alınmasında etkili olduğunu ifade etti. Aynı gün öğleden sonra yaptığı başka bir açıklamada ise artık bakanlık dayanışması ilkesiyle sınırlı olmadığını belirterek, “Toplumumun ve ülkenin önem verdiği konularda sesimi yükseltmeye devam edeceğim” dedi.

Uzun süreli İşçi Partisi hükümetlerinin güçlü tartışma kültüründe başarıya ulaştığını vurgulayan Husic, “Geçmişte bu tartışmalardan beslendik, şimdi de aynı yolu izlemeliyiz” dedi. Husic ayrıca Başbakan Anthony Albanese’nin Marles’ın müdahalesine karşı harekete geçmediğini savundu.

Kabine değişikliğinde Husic ile birlikte eski başsavcı Mark Dreyfus da görevden alındı. Değişikliğin nedeni olarak Yeni Güney Galler sağ kanadının kabinede fazla temsil edilmesi gösterildi. Husic, ulusal bir oylamada meslektaşlarıyla yarışmak yerine gönüllü olarak geri çekildiğini söyledi.

Victoria eyaletinde ise Mark Dreyfus’un yerini genç milletvekillerine bırakmak amacıyla değişiklik yapıldı. Yeni bakanların atamasının pazartesi günü Başbakan Albanese tarafından açıklanması, salı günü ise resmi olarak hükümet konutunda yemin etmeleri bekleniyor.

Yeni başsavcılık görevi için adı geçenler arasında eski üst düzey avukat Michelle Rowland ve sanayi ilişkilerinden sorumlu bakan Murray Watt bulunuyor. Batı Avustralya milletvekili Anne Aly’nin de kabineye dahil edilmesi gündemde. 2022 seçimlerinde bu bölge İşçi Partisi için kilit rol oynamıştı.

Chris Bowen, Mark Butler, Penny Wong, Tanya Plibersek ve Julie Collins gibi isimlerden oluşan deneyimli kabine üyeleri Gillard ve Rudd dönemlerinden bu yana hükümette yer almaya devam ediyor.