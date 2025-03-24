Kabine toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'de başladı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmalar ve hukuki süreç detaylı bir şekilde ele alınacak.

Kabinenin gündeminde ayrıca, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda devam eden terörle mücadele operasyonları yer alacak.

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak silah bırakma adımını atamaması da toplantının tartışılacak konuları arasında olacak.

Suriye meselesi de geniş bir şekilde değerlendirilecek. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam’a yapılan üst düzey ziyaretin sonuçları ve ABD’den gelen mesajlar masaya yatırılacak.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Yatırım, istihdam, fiyat istikrarı ve enflasyonun düşürülmesi için alınacak yeni tedbirler gözden geçirilecek.