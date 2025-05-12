Kabine toplandı: İşte gündem başlıkları...(12 Mayıs 2025)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

Ana gündem, “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen son durum. PKK’nın fesih kararı sonrası için yol haritası ele alınacak. Ayrıca, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İstanbul’da müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, 15 Mayıs’ta Putin’i Türkiye’de beklediğini açıklarken, Putin de aynı tarihte İstanbul’da ön koşulsuz görüşme önerdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada neler konuşulacak?