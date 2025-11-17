Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplanacak.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zirvede, acil iç ve dış politika meselelerinin yanı sıra ekonomik öncelikler masaya yatırılacağı ifade edildi.

Toplantının en kritik maddelerinden biri, 20 Mehmetçiğin şehit düştüğü trajik uçak kazası olurken, Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki ateşkes süreci ve terörle mücadele de ana başlıkları oluşturdu.

Kabine gündeminde beş ana madde öne çıktı. Bunların başında, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazası geliyor.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ekibi tarafından toplanan deliller ve ön bulgular, Milli Savunma Bakanı tarafından üyelere detaylı bir şekilde aktarılacağı bildirildi. Kazanın nedenleri ve alınacak önlemler, toplantıda derinlemesine inceleneceğinin altı çizildi.

Terörle mücadelede gelinen nokta da kabinenin odak noktalarından biri. PKK terör örgütünün Türkiye sınırlarından çekilme kararı, sahadaki etkileri ve devam eden komisyon çalışmalarının sonuçları ele alınacak. Hükümetin "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında kaydedilen ilerlemeler, katılımcılar tarafından değerlendirilecek. Bu kapsamda, operasyonel başarılar ve gelecek adımlar detaylandırılacak.

Dış politika cephesinde ise Suriye'deki son gelişmeler dikkat çekti. Yakın zamanda Washington'da gerçekleştirilen temaslar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan görüşmeler ve SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu gibi unsurlar kabine masasında yer alacak.

Şam yönetimi ile ABD arasındaki diyalogların Türkiye'ye yansımaları, stratejik bir perspektiften analiz edilecek.

Gazze'deki insani kriz de zirvenin vazgeçilmez maddelerinden. Bölgedeki ateşkes anlaşması, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı hamleleri ve ihlal iddiaları gündeme taşınacak.

Türkiye'nin barışa yönelik yürüttüğü diplomatik çabalar, sağlanan insani yardımlar ve potansiyel bir barış gücü oluşumuna verilecek destek seçenekleri de tartışılacak.

Yetkililer, bu konuda atılacak adımların, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik olacağını vurguladı.

Ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele, kabinenin öncelikli başlıkları arasında sıralandı.

Güncel ekonomik veriler, mali politikalar ve büyüme hedefleri, ilgili bakanlar tarafından sunulacak raporlarla masaya yatırılacak.

Toplantı, Türkiye'nin hem güvenlik hem de refah odaklı geleceğini şekillendirecek kararlara ev sahipliği yapacak.