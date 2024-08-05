Kabine toplantısı başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir araya gelerek önemli konuları ele aldı. Türkiye, Orta Doğu'daki olayları dikkatle izlerken, toplantının en kritik gündem maddesi Filistin oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık bir aranın ardından bugün saat 15.50'de Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantının en önemli gündem maddesi Filistin oldu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin öldürülmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin artması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede tansiyonun yükselmesi dikkat çekti. Toplantıda, Netanyahu yönetiminin bölgedeki gerilimi yayma girişimlerine karşı alınacak önlemler üzerinde durulacak. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara karşı uluslararası baskının artırılması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırma konuları da ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE İLE ENFLASYON ELE ALINACAK

Diğer bir önemli konu ise terörle mücadele olacak. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonları gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için atılan adımlar da değerlendirilecek.

Son olarak, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programının durumu masaya yatırılacak. Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik ek tedbirler görüşülecek.

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