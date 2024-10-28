Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine toplantısı sona erdi. Kabinenin ana gündem maddesi arasınd TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı vardı.

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşüldü. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutuldu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İhanetlerin irademizi örselemesine müsaade yok. Azerbaycan ve Ermenistan'ın gösterdikleri samimi çabaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz müjdeli haberleri bir an önce almaktır.

"ETİKET OYUNLARIYLA CEPLERİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞANLARIN TEPESİNE BİNDİK, BİNECEĞİZ"

Kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyamızın ekonomi politikamıza desteğini görmek inancımızı daha da perçinledi. Bölgemizde artan gerilimlere rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme devam ediyor. Her alanda gözle görülür artış söz konusu. Tüm dünyayla birlikte enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz.

Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneye indirerek, bunların istismar zeminini ellerinden aldık. Salgının yanı sıra biz doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler. Bunları da yavaş yavaş püskürtüyoruz. Milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen bize inanıyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. İş çevrelerimizle ve ihracatçılarımızla yakın istişare içinde süreci yürüteceğiz.

"DIŞ POLİTİKAMIZIN ANA OMURGASI TÜRKİYE EKSENİDİR"

Önceki hafta Scholz'u İstanbul'da ağırladık. Almanya'yla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz 60 milyar dolar. İsrail'in katliamları gibi konularda fikir ayrılığımız olsa da Almanya, Avrupa'da en önemli ortağımızdır. 950 muhtarımızın katılımıyla buluşmamızı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 41 binden fazla muhtar kardeşimizle bir araya geldik ülkemizin meselelerini istişare ettik. Uzun yıllar muhtarlarımız da elitist zihniyete maruz kalmıştı. Muhtarlarımıza hak ettiği değeri vererek bu anlayışı değişime zorladık. Türkiye'nin coğrafi konumuna hedeflerine uygun şekilde 360 derecelik bir perspektifle dış politikamızı icra ediyoruz. Başkalarının bize çizdiği istikamette değil özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı nereye ise oraya gidiyoruz. Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir.